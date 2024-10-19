Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Hüyük Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, törende konuşma yaptı.
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