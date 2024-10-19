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        Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:23
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        Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Hüyük Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, törende konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri

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