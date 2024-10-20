Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ın mahalle ziyaretleri

Son olarak Yavaşlı Mahallesi’ne geçen Günaltay, ilçedeki iki düğüne katıldı.

Günaltay daha sonra tarımsal üretimiyle öne çıkan Eğrikuyu Mahallesi'ne gitti. Burada çiftçilikle uğraşan vatandaşları dinleyen Başkan Günaltay, tarlada çalışan köylülerle buğday çuvallama işine katıldı.

Bölge halkının beklentilerini dinleyen Günaltay, belediyenin imkanları doğrultusunda her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Yaşlılarla sohbet ederek dualarını isteyen Günaltay, daha sonra Harunlar Mahallesi’ne geçerek mahalle muhtarı Abdülkadir Hak'la kahvehaneleri ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Hursunlu Mahallesi'ne giden Başkan Günaltay, burada mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinleyerek notlar aldı.

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