Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ın mahalle ziyaretleri

        Konya'nın Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçe mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ın mahalle ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçe mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

        Ziyaretler kapsamında ilk olarak Hursunlu Mahallesi'ne giden Başkan Günaltay, burada mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinleyerek notlar aldı.

        Yaşlılarla sohbet ederek dualarını isteyen Günaltay, daha sonra Harunlar Mahallesi’ne geçerek mahalle muhtarı Abdülkadir Hak'la kahvehaneleri ziyaret etti.

        Bölge halkının beklentilerini dinleyen Günaltay, belediyenin imkanları doğrultusunda her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

        Günaltay daha sonra tarımsal üretimiyle öne çıkan Eğrikuyu Mahallesi'ne gitti. Burada çiftçilikle uğraşan vatandaşları dinleyen Başkan Günaltay, tarlada çalışan köylülerle buğday çuvallama işine katıldı.

        Son olarak Yavaşlı Mahallesi’ne geçen Günaltay, ilçedeki iki düğüne katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!

        Benzer Haberler

        Konya'da valizinde 11 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı
        Konya'da valizinde 11 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı
        Polis memurunun aracı kundaklandı
        Polis memurunun aracı kundaklandı
        Konya'daki merkezde 5 akbaba koruma altında tutuluyor
        Konya'daki merkezde 5 akbaba koruma altında tutuluyor
        Seydişehir'de görev yapan muhtarlar yemekte buluştu
        Seydişehir'de görev yapan muhtarlar yemekte buluştu
        Kulu'da ağıl yangını
        Kulu'da ağıl yangını
        Seydişehir'de park halindeki 3 araç yandı
        Seydişehir'de park halindeki 3 araç yandı