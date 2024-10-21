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        Konya'da park halindeki aracı yaktığı belirlenen şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün bir apartmanın önünde park halindeki 3 aracı kundakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 21:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:26
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        Konya'da park halindeki aracı yaktığı belirlenen şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün bir apartmanın önünde park halindeki 3 aracı kundakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, dün Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi Fatih Apartmanı önünde park halindeki polis memuru Hacı Kenger'e ait 07 AVA 665 plakalı aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarından elinde benzin bidonu ile gelerek aracı kundaklayanın kişinin Y.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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