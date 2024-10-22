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        Konya'da yardım çağrısına giden polisi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine adresine gelen polisi bıçaklayan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 22.10.2024 - 14:02
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        Konya'da yardım çağrısına giden polisi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine adresine gelen polisi bıçaklayan zanlı, tutuklandı.

        Olayın ardından yaralı halde hastaneye kaldırılan Emre K. (28), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yaralanan polis memuru Mustafa Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta 13 Ekim'de, ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım istediği polis memurlarından Topuz, sinir krizi geçiren kişinin bıçaklı saldırısı sonrası sırtından yaralanmıştı.

        Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.

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