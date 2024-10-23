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        Konya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:36 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:36
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        Konya merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Konya merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülenlere yönelik Konya, İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 11 adrese 24 ekip, 61 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para ve döviz ele geçirildi, fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 9 kadın emniyete götürüldü.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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