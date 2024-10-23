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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:05
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçla uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Seydişehir-Beyşehir kara yolu Bahçelievler Kavşağı'nda durdurulan araçtaki aramada, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki G.K, M.G. ve R.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan M.G. ve G.K. tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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