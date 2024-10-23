Konya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı

Yakalanan cinayet zanlısı Batuhan B. (23) ile ona yardım eden 8 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Merkez Meram ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.