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        Konya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı

        Merkez Meram ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:37
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        Konya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı
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        Merkez Meram ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Yakalanan cinayet zanlısı Batuhan B. (23) ile ona yardım eden 8 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

        Zanlılardan Batuhan B. ile 6 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Melikşah Mahallesi'nde 21 Ekim'de yol verme kavgasında bıçaklanan Muhammet Oğuzhan Yaşar (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis, Batuhan B. (23) ile olaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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