Konya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Merkez Meram ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Merkez Meram ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Yakalanan cinayet zanlısı Batuhan B. (23) ile ona yardım eden 8 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan Batuhan B. ile 6 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melikşah Mahallesi'nde 21 Ekim'de yol verme kavgasında bıçaklanan Muhammet Oğuzhan Yaşar (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis, Batuhan B. (23) ile olaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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