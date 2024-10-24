Konya'da polisi bıçakla yaralayan zanlı ifadesinde olayı hatırlamadığını öne sürdü

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Zanlı, 22 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bu arada polis memuru Mustafa Topuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavisinin ardından tutuklanan Emre K'nin savcılıktaki ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

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