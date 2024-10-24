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        Konya'da polisi bıçakla yaralayan zanlı ifadesinde olayı hatırlamadığını öne sürdü

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine adresine gelen polis memurunu bıçaklayan zanlı ifadesinde, olayı hatırlamadığını iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:26
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        Konya'da polisi bıçakla yaralayan zanlı ifadesinde olayı hatırlamadığını öne sürdü
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine adresine gelen polis memurunu bıçaklayan zanlı ifadesinde, olayı hatırlamadığını iddia etti.

        Tedavisinin ardından tutuklanan Emre K'nin savcılıktaki ifadesinde, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

        Zanlının "uyuşturucu kullanmak", "gasp", "kasten yaralama", "evden ve otodan hırsızlık", "mala zarar verme", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "güveni kötüye kullanma" suçlarından 33 kaydının bulunduğu belirtildi.

        Bu arada polis memuru Mustafa Topuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta 13 Ekim'de, ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım istediği polis memurlarından Mustafa Topuz, sinir krizi geçiren Emre K'nin bıçaklı saldırısı sonrası sırtından yaralanmıştı.

        Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Zanlı, 22 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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