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        Konya'da öğretmen koca, öğretmen eşini bıçakla öldürdü

        Konya'da bir öğretmen, kendisi gibi öğretmen olan eşini bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 25.10.2024 - 22:28
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        Konya'da öğretmen koca, öğretmen eşini bıçakla öldürdü
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        Konya’da bir öğretmen, kendisi gibi öğretmen olan eşini bıçakla öldürdü.

        Olay akşam saatlerinde Konya’nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi Beyzade Sitesi'nde yaşandı.

        Öğretmen koca Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i özel ders vermek için gittiği evin önünde bıçakla öldürdü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ebru Küçüktaşdemir (45) yaşamını yitirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli Abdullah Küçüktaşdemir (47), emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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