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        Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Konya'da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:08
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        Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Konya'da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Bayram Çelmeli (49), Seydişehir-Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İkili arasında alacak meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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