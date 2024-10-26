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        Baba kız sırt sırta verip oto tamirciliği yapıyor

        ZEHRA MELEK ÇAT/KADRİYE COŞKUN - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Didem Özdemir, babasının usta öğreticiliğinde iyi bir oto tamircisi olup kendi iş yerini açmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:15
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        Baba kız sırt sırta verip oto tamirciliği yapıyor
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        ZEHRA MELEK ÇAT/KADRİYE COŞKUN - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Didem Özdemir, babasının usta öğreticiliğinde iyi bir oto tamircisi olup kendi iş yerini açmak istiyor.

        Özdemir, yaklaşık 6 ay önce babası Seyit Özdemir'in Seydişehir Yeni Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirci atölyesinde çalışmaya başladı.

        Seydişehir Mesleki Eğitim Merkezi'ne de devam eden Özdemir, mesleğin aranan ustalarından olmak için babasının öğrettiklerini dikkatle uyguluyor.

        - Her çırak gibi günlük işleri yapıyor

        İki kız çocuğu babası Seyit Özdemir, AA muhabirine, bir otomobil firmasının servisi olarak 28 yıldır araçların lastik ve motor gibi arızaları üzerine oto tamirciliği yaptığını söyledi.

        Yaklaşık altı ay önce yanında çalışanlarla yollarını ayırdığını aktaran Özdemir, bunun üzerine kızı Didem'in yanında çalışmaya başladığını dile getirdi.

        Birlikte işe gidip geldikleri kızıyla çok mutlu olduklarını anlatan Özdemir, "Çocukluğundan beri dükkana gidip gelirdi. Malzemeleri bir kere gösterdim hemen öğrendi. Kızım her çırak gibi dükkanı açınca çayı demliyor, aletleri yerleştiriyor, temizliği yapıyor." dedi.

        - İş yerinde ustası, evde babası

        Özdemir, kızı Didem'in araçların tekerleklerini, silindir kapaklarını sökebildiğini belirterek şöyle konuştu:

        "Didem, sanayinin tek kız çalışanı. Esnaf önce, 'Sanayide kız çocuğu olmaz' diye düşündü ama sonra alıştılar. Herkes Didem'i çok seviyor. Didem, çıraklık eğitimine gidiyor. Onu usta yapacağım. İlk adımlarımızı attık. Yapacak, başaracak. Burada ustasıyım, evde babasıyım. Evde ve burada ilişkimiz çok farklı. İş yerindeyken 'usta', evdeyken 'baba' diyor. Bugüne kadar yaklaşık 25 çırak yetiştirdim. Bunların arasındaki iyiler gibi kızım da çok iyi usta olur. Dükkanımı, işimi kızıma devredeceğim aklıma gelmezdi. Kızlar, kamyon sürüyor, lastik tamiri yapıyor, uçak kullanıyor. Niye araba tamir edemesin?"

        Eşinin ise kadın giyim üzerine konfeksiyon dükkanı olduğuna değinen Özdemir, "Annesinin dükkanı var. Soğuk görmez, eli yağ olmaz. Didem, orayı kesinlikle istemedi. Annesi de 'Kızım buraya gel, babanın yanında ne işin var?' dedi. Didem, burayı tercih etti. Bir insan severek yaparsa başaramayacağı iş yok." diye konuştu.

        - "Arabalara ayrı bir ilgim var"

        Didem Özdemir de annesinin giyim dükkanında çalışmayı teklif ettiğini ancak rahat edemeyeceği için babasının oto tamir atölyesinde çalışmak istediğini söyledi.

        Arabalara ve tamire ilgisi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Babamla aramız çok iyi. İş zor ama öğreniyorum. Ben de usta olmak istiyorum. Çıraklık eğitiminde tek kız benim. Hedefim usta belgesi alıp ayrı dükkan açmak. Komşu esnaf hep erkek ama bana diğer çıraklara davrandıkları gibi davranmıyorlar. Arabaların, amortisörü, alt takımı, motoru her şeyiyle ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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