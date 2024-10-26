Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Mars Projesi" ile sosyal ve girişken öğrenciler bir araya getiriliyor

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından, Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilere girişimcilik projeleri için çeşitli fırsatlar sunan "Mars Projesi" Konya'da gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Mars Projesi" ile sosyal ve girişken öğrenciler bir araya getiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik tarafından, Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilere girişimcilik projeleri için çeşitli fırsatlar sunan "Mars Projesi" Konya'da gerçekleştiriliyor.

        Gençlerin farklı sektörleri deneyimleyerek kariyer yollarını belirlemelerine yardımcı olmayı hedefleyen proje kapsamında, İstanbul, Samsun, Antalya, Sivas ve Konya'dan yetenek testleriyle seçilen 100 öğrenci sene boyunca etkinliklerle faklı illerde buluşacak.

        Eğitimler bu yıl, Konya Bilim Merkezi'nde, uzay konseptiyle tasarlanan, "İnsan Odaklı Sosyal Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi" sloganıyla başladı.

        ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç, Mars Projesi'nin ilk ayağını geçen yıl İstanbul'da yaptıklarını, bu yıl da 5 ille başlamaya karar verdiklerini söyledi.

        Bu yıl belirledikleri 5 ilde, sosyal ve girişken öğrencileri bir araya getirdiklerini ifade eden Büyükdinç, "Öğrenciler, okulun yanında sosyal bir aktivite daha yapsın ve bunu da bizimle beraber yapsın istedik. Hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

        Büyükdinç, projede yer alan 5 ili tek tek gezdiklerini, nitelik odaklı projelerle az sayıda öğrenciyle çok daha güzel projeler yapacaklarını belirtti.

        Öğrencilerin bir yıl boyunca seçilen illerde buluşacaklarını aktaran Büyükdinç, "Aslında edinmeye çalıştığımız şey, farklı farklı illerden kardeşlerimizin olması. Hepiniz çok iyi imam hatip okullarında okuyorsunuz ve çok iyi yerlere geleceksiniz. Faklı illerden üniversiteleri kazanan öğrenciler oralarda birlikte olmanın gücünü yaşayacak. Bugün burada il başkanlarını dinleyeceğiz, tecrübelerini ve yaşadıklarını bizlere aktaracaklar." diye konuştu.

        Programda, derneğin Konya Şube Başkanı Arif Bağcı ile AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        "Müsilaj geri döndü"
        "Müsilaj geri döndü"
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış
        Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış
        Beyşehir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Beyşehir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Baba kız sırt sırta verip oto tamirciliği yapıyor
        Baba kız sırt sırta verip oto tamirciliği yapıyor
        Dinleme tesisi sahibini takip edip, 12 kurşunla öldürdü
        Dinleme tesisi sahibini takip edip, 12 kurşunla öldürdü
        Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Konya'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı