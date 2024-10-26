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        Konya'da eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı

        Konya'da, boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:07
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        Konya'da eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı
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        Konya'da, boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

        Ebru Küçüktaşdemir'i (45) dün, Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bıçakla öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı

        Çeşitli suçlardan poliste 7 kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği Ebru Küçüktaşdemir ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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