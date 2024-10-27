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        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 08:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:50
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        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Mehmet A. idaresindeki 07 ATV 244 plakalı otomobil, Mevlüt Bozoğlu idaresindeki 34 MTF 46 plakalı otomobille Pınarbaşı Mahallesi 153533 Sokak'ta çarpıştı.

        Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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