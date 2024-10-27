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        Konya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor

        Bulgaristan'daki erken genel seçimler nedeniyle Konya'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türkler sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:07
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        Konya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor
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        Bulgaristan'daki erken genel seçimler nedeniyle Konya'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türkler sandık başına gitti.

        Selçuklu ilçesindeki Mustafa Hotamışlı Anadolu Lisesi'nde çifte vatandaşlar için sandık kuruldu.

        Oy verme işlemi sabah saat 07.00'de başladı, seçmenlerin oy verme işlemi akşam 19.00'da sona erecek.

        Konya'da kurulan sandıkta, sandık başkanı olarak görev yapan Sali Yıldız, "Konya'da 90 kişi oy kullanıyor. Bu seçimlerden Bulgaristan halkının beklentisi hükümet kurulsun. Son 3 yılda yedinci kez seçim oluyor. Tek beklentimiz artık bir hükümetin kurulması, Bulgaristan'da istikrarın sağlanması. Türkiye'de iki ülke vatandaşı 350 bin kişi var. Bu seçimde Türkiye genelinde 166 sandık kuruldu." dedi.

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