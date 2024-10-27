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        Konya'da yangın çıkan binada mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:15 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:22
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        Konya'da yangın çıkan binada mahsur kalan kadın kurtarıldı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alaylar Bir Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki M.K'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yan dairede mahsur kalan kadını da merdiven yardımıyla kurtardı.

        Dumandan etkilenen daire sahibi M.K, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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