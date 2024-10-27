Konya'da yangın çıkan binada mahsur kalan kadın kurtarıldı

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yan dairede mahsur kalan kadını da merdiven yardımıyla kurtardı.

Alaylar Bir Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki M.K'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.