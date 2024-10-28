Konya'da mezarlıkta uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden suç kaydı olan ve takip edilen C.K'yi Camikebir Mahallesi'nde bir mezarlıkta R.Ç'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerden C.K'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan R.Ç. serbest bırakılırken, C.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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