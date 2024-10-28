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        Konya'da mezarlıkta uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:19
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        Konya'da mezarlıkta uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden suç kaydı olan ve takip edilen C.K'yi Camikebir Mahallesi'nde bir mezarlıkta R.Ç'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerden C.K'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan R.Ç. serbest bırakılırken, C.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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