Konya'da mezarlıkta uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

Şüphelilerden C.K'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden suç kaydı olan ve takip edilen C.K'yi Camikebir Mahallesi'nde bir mezarlıkta R.Ç'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

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