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        Anadolu yaban koyunları hastalık riskine karşı aşılandı

        Türkiye'ye özgü nadir türlerden olan Anadolu yaban koyunları, bulaşıcı hastalık riskine karşı aşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:31
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        Anadolu yaban koyunları hastalık riskine karşı aşılandı
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        Türkiye'ye özgü nadir türlerden olan Anadolu yaban koyunları, bulaşıcı hastalık riskine karşı aşılandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 354 Anadolu yaban koyununu aşılayıp kayıt altına aldı.

        Aşılamanın ardından yaban koyunları, doğal yaşam alanları olan ve 7 gün 24 saat kameralarla gözetim altına tutulan Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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