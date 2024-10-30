Konya'da İhracatçılar Buluşması yapıldı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ile Konya İhracatçılar Platformu (KİP) işbirliği ile Konya İhracatçılar Buluşması düzenlendi.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Şube binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Konya'nın sanayi merkezi olarak yükselişini sürdüren bir şehir olduğunu söyledi.

Konyalı iş insanlarının dünyanın her bölgesiyle ticaret yaptığını dile getiren Sinacı, "Şehrimiz, 2023 yılını 3,5 milyar dolar ihracat ile kapattı. Her yıl ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz. 10. ayı da geride bırakırken, daralan küresel piyasalara rağmen çok iyi gidiyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla yeni rekorlara hep birlikte sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Konya'da çok farklı sektörlerde üretim ve ihracat yapıldığını belirten Sinacı, "Bugün de Konya ihracatını konuşmak, neler yapılabileceğini konuşmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Ben inanıyorum ki Konya'mız kısa vadede 10 milyar dolar ihraatı da görecek." diye konuştu.

Konya İhracatçılar Platformu Kurucusu Mustafa Kara da yaptığı konuşmada, Platform olarak kurulma amaçlarını ve çalışmalarını anlattı.

Kara, şehrin iş insanlarını bir araya getirmek, ihracatın artmasına ve şehrin kalkınmasına, dış ticaret hacminin artmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.