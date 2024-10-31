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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:00
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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silahların bulunduğu ihbarını aldığı eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, marka ve seri numarası bulunmayan 27 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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