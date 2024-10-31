Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda, marka ve seri numarası bulunmayan 27 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

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