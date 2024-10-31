Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silahların bulunduğu ihbarını aldığı eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, marka ve seri numarası bulunmayan 27 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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