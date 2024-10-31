Selçuklu'da yapılan Güzel Sanatlar Lisesinin inşaatında sona gelindi

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak Güzel Sanatlar Lisesinin yapımında sona yaklaşıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, yapımı süren Güzel Sanatlar Lisesi inşaatını yerinde gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın "İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah binamızı da en kısa sürede tamamlayarak Milli Eğitimimizin hizmetine sunmuş olacağız." dediği ifade edildi.