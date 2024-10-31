Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Selçuklu'da yapılan Güzel Sanatlar Lisesinin inşaatında sona gelindi

        Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak Güzel Sanatlar Lisesinin yapımında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:23 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuklu'da yapılan Güzel Sanatlar Lisesinin inşaatında sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak Güzel Sanatlar Lisesinin yapımında sona yaklaşıldı.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, yapımı süren Güzel Sanatlar Lisesi inşaatını yerinde gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın "İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah binamızı da en kısa sürede tamamlayarak Milli Eğitimimizin hizmetine sunmuş olacağız." dediği ifade edildi.

        Konya'da bu alanda ikinci olacak ve sene sonunda tamamlanması planlanan liseyle, güzel sanatlar alanındaki derslik ve atölye sayısı da artmış olacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Karadağ Binbir Kilise'de arazi çalışmaları tamamlandı
        Karadağ Binbir Kilise'de arazi çalışmaları tamamlandı
        Beyşehir'in 48 mahallesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Beyşehir'in 48 mahallesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu
        Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu
        Değeri her geçen gün artan aspir, üreticisini memnun etti
        Değeri her geçen gün artan aspir, üreticisini memnun etti
        Konya'da İhracatçılar Buluşması yapıldı
        Konya'da İhracatçılar Buluşması yapıldı