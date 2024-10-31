Konya'da sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ömer Kara'nın kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobil, Antalya Caddesi'nde yanından geçtiği bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra kontrolden çıkmış, refüje çıkarak bir ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki T.A.K. (20) araçta sıkışmıştı.

Görüntülerde, Öğretmenevinden Orman kavşağı istikametine seyir halinde olan Ömer Kara'nın (21) kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobilin, sollamak istediği H.K. idaresindeki 42 H 4400 plakalı araca çarptıktan sonra refüje çıkarak bir ağaca çarpması yer alıyor.

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