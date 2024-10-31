Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde sürücünün hayatını kaybettiği, arkadaşının ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:39 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde sürücünün hayatını kaybettiği, arkadaşının ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Beyşehir'de 28 Ekim'de gece saatlerinde yaşanan kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, Öğretmenevinden Orman kavşağı istikametine seyir halinde olan Ömer Kara'nın (21) kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobilin, sollamak istediği H.K. idaresindeki 42 H 4400 plakalı araca çarptıktan sonra refüje çıkarak bir ağaca çarpması yer alıyor.

        Ömer Kara'nın kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobil, Antalya Caddesi'nde yanından geçtiği bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra kontrolden çıkmış, refüje çıkarak bir ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki T.A.K. (20) araçta sıkışmıştı.

        Sürücü Kara, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Konyaspor'da Recep Uçar dönemi
        Konyaspor'da Recep Uçar dönemi
        Selçuklu'da yapılan Güzel Sanatlar Lisesinin inşaatında sona gelindi
        Selçuklu'da yapılan Güzel Sanatlar Lisesinin inşaatında sona gelindi
        Karadağ Binbir Kilise'de arazi çalışmaları tamamlandı
        Karadağ Binbir Kilise'de arazi çalışmaları tamamlandı
        Beyşehir'in 48 mahallesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Beyşehir'in 48 mahallesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu
        Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu