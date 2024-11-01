Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da özel harekat yerleşkesine yaptırılan cami ibadete açıldı

        Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün Dutlukır Yerleşkesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan cami ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da özel harekat yerleşkesine yaptırılan cami ibadete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün Dutlukır Yerleşkesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan cami ibadete açıldı.

        Konya Özel Harekat Bölge Müdürü Arif Özdemir, açılışta, caminin yapımında emeği geçenlere ve açılışa katılanlara teşekkür etti.

        Şehitler Camisi, İl Müftüsü Ali Öğe'nin duası ve kurban kesilmesinin ardından ibadete açıldı.

        Camide kılınan ilk cuma namazının ardından, yerleşkedeki 1453 rakımlı tepeye, Türk bayrağı çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Osmanlı'da Hanefilik Maturidilik Sempozyumu Konya'da düzenlendi
        Osmanlı'da Hanefilik Maturidilik Sempozyumu Konya'da düzenlendi
        Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi sürüyor
        Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi sürüyor
        Konya'da sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Konya'da sürücünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Konyaspor'da Recep Uçar dönemi
        Konyaspor'da Recep Uçar dönemi
        Selçuklu'da yapılan Güzel Sanatlar Lisesinin inşaatında sona gelindi
        Selçuklu'da yapılan Güzel Sanatlar Lisesinin inşaatında sona gelindi
        Karadağ Binbir Kilise'de arazi çalışmaları tamamlandı
        Karadağ Binbir Kilise'de arazi çalışmaları tamamlandı