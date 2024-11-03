Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan Sultanoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Kramer
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek
Goller: Dk. 32 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Opoku (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.