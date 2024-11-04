Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki merkez ilk yardım eğitmenleri yetiştirecek

        HAVVA DEREAĞZI - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi (KİTEM), ilk yardım eğitmeni olmak isteyenlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki merkez ilk yardım eğitmenleri yetiştirecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAVVA DEREAĞZI - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi (KİTEM), ilk yardım eğitmeni olmak isteyenlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

        Günlük hayatta karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı gerekli ilk yardım eğitimleri verilen KİTEM İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmaların kapasitesi genişletildi.

        Bu kapsamda, 81 ilin dahil edildiği "İlk Yardım Eğitici Eğitimi" programına başvuru yapan katılımcılar, eğitmen olabilmek için bazı eğitimlere ve sınava tabi tutulacak.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan katılımcılar, ilk yardım eğitmeni olarak görev yapabilecek.

        - "Türkiye'de 53 ilde, yurt dışında 13 ülkede ilk yardım eğitimi verdik"

        KİTEM İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Celalettin Sızır, AA muhabirine, 2016'da kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin, "İyi bir itfaiyeci, iyi bir ilk yardımcı olmalı" anlayışıyla hizmet verdiğini söyledi.

        Toplumun zarar riskini en aza indirmek, afetlere karşı dirençli toplumlar oluşturmak, kişilerin hayatını koruma ve kurtarmada yeterli olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini anlatan Sızır, "İlk Yardım Eğitim Merkezimizin statüsünde yaptığımız değişiklikle İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi çalışmalarımızı tamamladık. Artık sadece ilk yardımcı değil, ülkemizin gelişimine destek veren, değerli ilk yardım eğitmenleri yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

        Sızır, merkezle ülkeye katkı sağlayacak yetkin eğitmenler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Başvurular, Konya Büyükşehir Belediye Belediyesinin internet adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılacak. Başvuruları kabul edilen katılımcılar, 40 saatlik eğitime tabi tutulacak. Devamında bağımsız kuruluş olan il sağlık müdürlükleri tarafından sınava tabi tutulup, başarılı olanlara İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi verilecek. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya imza attık. Türkiye'de 53 ilde, yurt dışında 13 ülkede ilk yardım eğitimi verdik."

        - "Etkili ilk yardımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz"

        İtfaiye Eğitim Çavuşu Erdem Özteke de çalışmaların titizlikle devam ettiğine işaret ederek, "Bu eğitimlere ne kadar kişi vakıf olursa, ilk yardımla hayata tutundurabileceğimiz insan sayısı o kadar fazla olacaktır." dedi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Osman Can Özdemir ise ilk yardım eğitimlerinin hem mesleki hem de kişisel olarak önemli, temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu bilgilerin sadece belli başlı meslekler için değil, herkes için gerekli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor

        Benzer Haberler

        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
        Eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi, toprağa verildi
        Eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi, toprağa verildi
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor- Başakşehir: 3-2
        Konyaspor- Başakşehir: 3-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig