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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:52
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

        Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.

        Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Gözaltına alınan zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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