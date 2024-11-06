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        Öğrencilerden Gökçehüyük Barajına saygı yürüyüşü

        Seydişehir Merkez İlkokulu Bisiklet ve Değerler Kulübü öğrencileri doğaya saygı yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:35
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        Öğrencilerden Gökçehüyük Barajına saygı yürüyüşü
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        Seydişehir Merkez İlkokulu Bisiklet ve Değerler Kulübü öğrencileri doğaya saygı yürüyüşü düzenledi.

        Merkez İlkokulu Bisiklet ve Değerler Kulübü öğrencileri danışman öğretmenler Muhittin Çapacı ve İlknur Atalay önderliğinde Atatürk Haftası kapsamında Gökçehüyük Barajında doğa yürüyüşü ve çevre tanıma etkinliğinde buluştu.

        Öğrencilere çevre temizliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı kaydeden Okul Müdürü Cemal Şahin, "Doğayı sev yeşili koru anlayışının öğrencilerimizde oluşması için Atatürk Haftası kapsamında bu etkinliği düzenledik. Öğrencilerimiz Gökçehüyük barajında yaşadıkları doğayı tanıma ve doğada yaşayan canlıların bazılarının yaşamsal hareketleri gözlemleme fırsatı buldu. Etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tahir Kibar Bey olmak üzere katkıda bulunan Seydişehir Belediyemize ve velilerimize teşekkür ederiz." dedi.

        Öğrencilerin Gökçehüyük Barajında gerçekleştirdiği etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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