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        Hüyük Kaymakamı Evsen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

        Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:17
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        Hüyük Kaymakamı Evsen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
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        Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulundu.

        Evsen, beraberindeki, İlçe Emniyet Amiri Müslüm Ertürküner ve Hüyük Jandarma Bölük Komutanı Sabih Ölmez ile ziyaret ettiği şehit İsmail Şahin ve Ahmet Tutak'ın aileleriyle sohbet etti.

        Kaymakam Evsen ve beraberindekiler daha sonra Kıbrıs Gazisi Bayram Çınar ve İbrahim Uludağ ile 15 Temmuz gazisi Ramazan Gök'ü ziyaret etti.

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