Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi

Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tam akreditasyon aldı.

Yapılan bağımsız değerlendirmelerle, Selçuk Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığı, akademik başarılarını sürdürülebilir hale getirdiği belgelendi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, YÖKAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sürecinin, üniversitenin eğitim-öğretim kalitesi ve araştırma altyapısından toplumsal katkı ve yönetim sistemlerine kadar birçok alanda uluslararası standartları sağladığını gözler önüne serdiğini belirtti.