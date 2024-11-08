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        Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi

        Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tam akreditasyon aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:23 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:23
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        Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi
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        Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tam akreditasyon aldı.

        Yapılan bağımsız değerlendirmelerle, Selçuk Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığı, akademik başarılarını sürdürülebilir hale getirdiği belgelendi.

        Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, YÖKAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sürecinin, üniversitenin eğitim-öğretim kalitesi ve araştırma altyapısından toplumsal katkı ve yönetim sistemlerine kadar birçok alanda uluslararası standartları sağladığını gözler önüne serdiğini belirtti.

        Selçuk Üniversitesi'nin, bu önemli başarıyı tüm akademik ve idari personeli, öğrencileri ve paydaşlarının desteğiyle elde ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Selçuk Üniversitesi olarak, akreditasyon sürecini bugüne kadar gayretli ve özverili şekilde yürütmüş olan tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyor, eğitimdeki kalite yolculuğumuzu sürdürülebilir kılmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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