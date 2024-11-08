Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi törenle hizmete açıldı

        Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi törenle hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada, çocuklar ve gençlerin, hizmet anlayışlarının tam merkezini oluşturduğunu söyledi.

        Gençlerin ve çocukların, kitaplarla dolu bu merkezde binlerce farklı dünyayı sınırsızca keşfetmenin keyfini süreceğini ifade eden Kılca, "Burası, dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olacak." dedi.

        Kılca, gençlerin, geleceğin asıl sahipleri olduğunu, bugün onlara yapılan yatırımın yarınları inşa ettiğini belirtti.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kentin son dönemde belediyecilikle öne çıkan bir şehir olduğunu dile getirdi.

        Bu tesislerde yetişen çocukların, şehri ve ülkeyi çok daha ileriye götüreceklerini belirten Altay, "Hem birlikte çalışma kültürüne verdiği destekten hem de başta Hoşkubbe Millet Kütüphanesi gibi önemli bir merkezi ortaya çıkararak eğitim hayatına verdiği katkılardan dolayı Karatay Belediye Başkanı'mız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise CHP belediyelerini eleştirerek, "Belediye başkanımız, kütüphanenin maliyetinden bahsetti. Bazı CHP'li belediyelerin bu rakamlara konser yaptıklarını biliyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı, dua okunup kurdele kesilerek yapıldı.

        Yaklaşık 12 bin 930 metrekare alan üzerindeki kütüphane, park projesi ve çevre düzenlemesiyle toplam 70 milyon liraya mal edildi.

        Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer ve Latif Selvi, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi
        Selçuk Üniversitesi'ne, YÖKAK tarafından tam akreditasyon verildi
        Karapınarlı Taşdemir, Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda altın madaly...
        Karapınarlı Taşdemir, Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda altın madaly...
        Hüyük Kaymakamı Evsen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Hüyük Kaymakamı Evsen, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
        Konya'da 26 haftalık doğan Efnan Ela bebek yaşama tutundu
        Konya'da 26 haftalık doğan Efnan Ela bebek yaşama tutundu
        Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Düzgün, Konya'da market zinciri...
        Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Düzgün, Konya'da market zinciri...