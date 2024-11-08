Konya'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi törenle hizmete açıldı

Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, törende yaptığı konuşmada, çocuklar ve gençlerin, hizmet anlayışlarının tam merkezini oluşturduğunu söyledi.

Gençlerin ve çocukların, kitaplarla dolu bu merkezde binlerce farklı dünyayı sınırsızca keşfetmenin keyfini süreceğini ifade eden Kılca, "Burası, dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olacak." dedi.

Kılca, gençlerin, geleceğin asıl sahipleri olduğunu, bugün onlara yapılan yatırımın yarınları inşa ettiğini belirtti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kentin son dönemde belediyecilikle öne çıkan bir şehir olduğunu dile getirdi. Bu tesislerde yetişen çocukların, şehri ve ülkeyi çok daha ileriye götüreceklerini belirten Altay, "Hem birlikte çalışma kültürüne verdiği destekten hem de başta Hoşkubbe Millet Kütüphanesi gibi önemli bir merkezi ortaya çıkararak eğitim hayatına verdiği katkılardan dolayı Karatay Belediye Başkanı'mız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.