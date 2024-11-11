Konya'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.
Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım'da yaşanan olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Enes Ö'nün, işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Enes Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım'da yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Enes Ö. (36) ile Cihan Öcal (40) arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Öcal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Zanlı Enes Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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