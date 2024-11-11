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        Konya'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:20 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:20
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        Konya'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.

        Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım'da yaşanan olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Enes Ö'nün, işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Enes Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Beşkardeş Mahallesi'nde 9 Kasım'da yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Enes Ö. (36) ile Cihan Öcal (40) arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Öcal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Zanlı Enes Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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