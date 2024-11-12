Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
Konya ve Afyonkarahisar'da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya ve Afyonkarahisar'da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da, kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sürücüler, kent merkezi ile Çay ve Bolvadin ilçelerinde trafikte seyretmekte zorluk çekti.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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