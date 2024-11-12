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        Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

        Konya ve Afyonkarahisar'da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:51
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        Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
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        Konya ve Afyonkarahisar'da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Konya-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da, kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, kent merkezi ile Çay ve Bolvadin ilçelerinde trafikte seyretmekte zorluk çekti.

        Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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