Konya ve Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sürücüler, kent merkezi ile Çay ve Bolvadin ilçelerinde trafikte seyretmekte zorluk çekti.

Afyonkarahisar'da, kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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