Konya'da 134 suç kaydı bulunan şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasında

M.Y'nin polisten kaçarken bir binaya saklandığı ve yakalanarak götürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık nedeniyle 134 suç kaydı olan ve 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasını bulunan M.Y. ekipler tarafından yakalandı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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