Sarayönü'nün tarihi camileri

1861 yılında inşa edilen Küçükalioğlu Camii ise Osmanlının son dönemine ait mimari izleri taşırken, içinde sergilenen kök boya köy halıları da oldukça dikkat çekici.

Yüzyıllara meydan okuyan taş camiler, bölgenin zengin tarihi geçmişine ışık tutarken, yapım tarihi 1656 olarak tarihlendirilen Hatip Camii ile 1200 yılında yapılan Pir Hüseyin Camii, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin mimarisini yansıtan birer örnek.

Konya’nın Sarayönü ilçesindeki Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi camiler dönemlerinin mimari ve kültürel izlerini günümüze taşıyor.

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