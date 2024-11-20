Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da öğrenciler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocukları unutmadı

        Konya'da öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Atölye Etkinliği"nde Filistin bayrağı, karpuz dilimi ve Hanzala adlı karikatür karakteri ile kitap ayraçları boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da öğrenciler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli çocukları unutmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Atölye Etkinliği"nde Filistin bayrağı, karpuz dilimi ve Hanzala adlı karikatür karakteri ile kitap ayraçları boyadı.

        Karatay Belediyesinin organize ettiği, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği Karatay Tabiat Mektebi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yüz boyama, topaç yapımı, kilden figür çalışması, gıda atölye çalışması, serada sebze-meyve ekimi, hayvan bakımı gibi oyunlar ile atölye çalışmasında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

        Öğrenciler, etkinlikte İsrail saldırılarından etkilenen Gazzeli çocukları da unutmadı.

        Etkinlikte, Filistin ile ilgili resim sergisi açıldı. Çocuklar, Filistin bayrağı, karpuz dilimi ve Hanzala adlı karikatürü ile kitap ayraçlarını boyadı.

        Katılımcılar, kendileri için özel olarak hazırlanan etkinlikte çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, engelli parkur yarışı, labirent kaçışı gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin teminatı çocukların her zaman çok değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, dünyanın hangi noktasında veya kim olurlarsa olsun, zulüm ve şiddet gören çocuklara da rabbimden mutluluk, barış dolu ve adil bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz

        Benzer Haberler

        DOSD Meram'da "spor ve hareket" anlatıldı
        DOSD Meram'da "spor ve hareket" anlatıldı
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye sumak fidanı desteği
        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye sumak fidanı desteği
        Konya'da karısını bıçakla öldüren sanığın 24 yıla kadar hapisle cezalandırı...
        Konya'da karısını bıçakla öldüren sanığın 24 yıla kadar hapisle cezalandırı...
        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
        Konya merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 26 şüpheli tutuklandı
        Konya merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 26 şüpheli tutuklandı
        Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 26 şüpheli tutuklandı
        Konya'da 2 suç örgütüne operasyon; 26 şüpheli tutuklandı