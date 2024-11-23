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        Teknik direktör Uçar'ın ziyareti Konyaspor fanatiği emekli öğretmeni sevindirdi

        ABDULLAH DOĞAN - TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli matematik öğretmeni Fikret Çiçek'i evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:02
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        Teknik direktör Uçar'ın ziyareti Konyaspor fanatiği emekli öğretmeni sevindirdi
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        ABDULLAH DOĞAN - TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli matematik öğretmeni Fikret Çiçek'i evinde ziyaret etti.

        Konyaspor Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ekipleri, taraftarlarından 65 yaşındaki Fikret Çiçek'i Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret etmek istediklerini söyledi.

        Kahramanmaraş, Samsun ve Konya'da çeşitli okullarda görev yapan Çiçek ise Konyasporlu çalışanları evinde ağırlamak istediğini belirtti.

        Fikret Çiçek, elinde buket ve adına hazırlanan Konyaspor formasıyla kapıda teknik direktör Recep Uçar ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

        Emekli olduktan 18 yıl sonra yapılan sürprizle büyük mutluluk yaşayan Çiçek, yeşil beyazlı formaya duyduğu tutkuyu ve heyecanını anlattı.

        - 1 yıldır yalnız yaşayan Fikret öğretmene sürpriz ziyaret

        Uçar'a fotoğraf albümünü gösteren Çiçek, yaşadığı mutluluğu, AA muhabiriyle paylaştı.

        Çiçek, bir dönem amatör futbol oynadığını, Kahramanmaraş Elbistan'a atanınca futbolu bıraktığını anlatarak, "Konyaspor'un karda kışta maçlarına giderdim. Yenildiğimiz veya puan kaybettiğimizde geçen yıl kaybettiğim 35 yıllık hayat arkadaşım rahmetli eşim, çocuklara, 'Aman babanızın morali bozuk.' diye tembihlermiş. Onun sağlık sorunlarından dolayı yanından ayrılamıyordum. Bundan dolayı bazı maçları kaçırdığım oldu." diye konuştu.

        Çiçek, Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz bir ziyaretle karşılaştığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Recep Uçar, evimize teşrif etti, Allah razı olsun. Kendisi de öğretmenmiş, çok memnun oldum. Hocamız onurlandırdı, çiçek ve hediyeler getirdi sağ olsun. Öğretmenler Günü'nde hatırlandım, memnun oldum. Senelerden beri peşinden koşuyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Hocamız, İngilizce öğretmeniymiş ama yapmamış. Eşi de öğretmenmiş. Duygulandım. Konyaspor camiasının başarılı bir hocası olacak inşallah."

        - "Fikret öğretmen, vefakar bir Konyaspor taraftarı"

        Recep Uçar da Fikret öğretmenle tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendisi bizi ağırladı. Fikret öğretmen, vefakar bir Konyaspor taraftarı. Daha önce görev yaptığı illerden buraya maçlara gelmiş. Konyaspor aşkıyla yanıp tutuşan bir hocamız, öğretmenimiz ve aynı zamanda bir taraftarımız. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Torunu küçük Kaan da bir Konyaspor taraftarı. Umarım o da dedesi gibi Konyaspor taraftarı olmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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