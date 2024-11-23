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        Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 22:16 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:16
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        Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kulu'nun farklı noktalarında meydana gelen 3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Kulu Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, M.B. ve N.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Çalınan 3 motosiklet de bulunarak, ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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