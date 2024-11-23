Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

Çalınan 3 motosiklet de bulunarak, ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Kulu'nun farklı noktalarında meydana gelen 3 farklı motosiklet hırsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.

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