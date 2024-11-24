Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Adil Demirbağ, Bazoer, Boranijasevic, Guilherme, Alexic, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Strandberg
Goller: Dk. 17 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jevtovic, Dk. 32 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Diack (Atakaş Hatayspor)
KONYA
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