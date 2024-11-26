Konya'da tüfeği ateş alan kişi yaralandı

T.M'nin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kulu ilçesinde bir kişi av için gittiği arazide tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

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