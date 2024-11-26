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        Konya'da tüfeği ateş alan kişi yaralandı

        Kulu ilçesinde bir kişi av için gittiği arazide tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:24
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        Konya'da tüfeği ateş alan kişi yaralandı
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        Kulu ilçesinde bir kişi av için gittiği arazide tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

        Küçük Göl çevresinde avlanan T.M. (18), omzunda ters asılı tüfeğin ateş alması sonucu topuğundan yaralandı.

        T.M'nin, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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