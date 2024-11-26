Yalıhüyük'te "En iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yalıhüyük Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen seminerde, uyuşturucu kullanımı, toplum üzerindeki etkileri, mücadele yöntemleri ve uyuma uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yalıhüyük Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için "En iyi narkotik polisi anne" semineri düzenlendi.

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