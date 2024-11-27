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        Konya'da silahla vurulan bir kişinin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:31
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        Konya'da silahla vurulan bir kişinin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Ali B, adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İddiaya göre, birlikte dün ava çıkan arkadaşlardan Ali B'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan Emre Coşkun (30) kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Coşkun'un cenazesi, Çamlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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