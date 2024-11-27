Konya'da silahla vurulan bir kişinin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı Ali B, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İddiaya göre, birlikte dün ava çıkan arkadaşlardan Ali B'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan Emre Coşkun (30) kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Coşkun'un cenazesi, Çamlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
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