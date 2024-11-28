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        Akşehir'de "Hicaz Fasıl Gecesi" düzenlendi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde "Hicaz Fasıl Gecesi" konseri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:49
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        Akşehir'de "Hicaz Fasıl Gecesi" düzenlendi
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde "Hicaz Fasıl Gecesi" konseri yapıldı.

        Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, Akşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı iş birliğiyle, Kültür Merkezi'nde Hicaz Fasıl Gecesi, konseri gerçekleştirildi.

        Konserde, sanatçılar, eserleri seslendirdi.

        Daha sonra sanatçılara ve emekli öğretmenlere, plaket verildi.

        Konser etkinliğine, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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