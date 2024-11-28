Akşehir'de "Hicaz Fasıl Gecesi" düzenlendi

Daha sonra sanatçılara ve emekli öğretmenlere, plaket verildi.

Akşehir Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği, Akşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı iş birliğiyle, Kültür Merkezi'nde Hicaz Fasıl Gecesi, konseri gerçekleştirildi.

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