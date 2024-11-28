Konya'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Karatepe (73) ile eşi Fatma Karatepe'yi (74) evde hareketsiz buldu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi Ceran Apartmanı'nda yaşayan Mehmet ve Fatma Karatepe çiftinden dünden beri haber alamayan yakınları akşam saatlerinde evlerine gitti.

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