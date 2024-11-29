Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sarayönü'nde çocuklar için "Oyuncakların Macerası" tiyatro oyunu sahnelendi

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, çocuklara yönelik interaktif tiyatro oyunu "Oyuncakların Macerası" sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarayönü'nde çocuklar için "Oyuncakların Macerası" tiyatro oyunu sahnelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, çocuklara yönelik interaktif tiyatro oyunu "Oyuncakların Macerası" sahnelendi.

        Sarayönü Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunun Genel Sanat Yönetmeni Tolga Senem, gazetecilere, oyunun dostluk, arkadaşlık, önyargı ve çevre bilinci gibi değerler üzerine kurulu olduğunu söyledi.

        Çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşatmayı amaçladıklarını anlatan Senem, bu tür etkinliklerin çocuk gelişimindeki önemine dikkati çekti.

        Renkli sahneler, eğlenceli diyaloglar ve interaktif bölümleriyle öne çıkan oyun, çocukların beğenisini topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor

        Benzer Haberler

        Konya'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
        Konya'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
        Dün kombilerini tamir ettiren çift, sabah Norveç'e gidecekti; evlerinde ölü...
        Dün kombilerini tamir ettiren çift, sabah Norveç'e gidecekti; evlerinde ölü...
        NEÜ'de "Zekai Dede'nin Suzidil Mevlevi Ayin-i Şerif'i icra edildi
        NEÜ'de "Zekai Dede'nin Suzidil Mevlevi Ayin-i Şerif'i icra edildi
        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" düze...
        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" düze...
        Eski TBMM Başkanı Şentop, "İnsanlığın Kanayan Yarası Soykırım Gazze" konfer...
        Eski TBMM Başkanı Şentop, "İnsanlığın Kanayan Yarası Soykırım Gazze" konfer...
        Sarayönü'nde AFAD uzmanları afet yönetiminde gönüllülüğü anlattı
        Sarayönü'nde AFAD uzmanları afet yönetiminde gönüllülüğü anlattı