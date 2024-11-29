Beyşehir'de küçükbaşlara yönelik çalışmalar sürüyor

Ekipler, koruyucu aşılamanın yanı sıra yeni doğan hayvanlarda ise kimliklendirme çalışması yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler, ilçede faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerinde yürütülen çalışmalarda, üreticilerin sorunlarını dinlerken besicilere talep halinde teknik destek de sağlıyor.

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