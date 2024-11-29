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        Beyşehir'de küçükbaşlara yönelik çalışmalar sürüyor

        Beyşehir ilçesinde küçükbaşlara yönelik aşılama, kimliklendirme ve sağlık taraması çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:02
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        Beyşehir'de küçükbaşlara yönelik çalışmalar sürüyor
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        Beyşehir ilçesinde küçükbaşlara yönelik aşılama, kimliklendirme ve sağlık taraması çalışması yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler, ilçede faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerinde yürütülen çalışmalarda, üreticilerin sorunlarını dinlerken besicilere talep halinde teknik destek de sağlıyor.

        Ekipler, koruyucu aşılamanın yanı sıra yeni doğan hayvanlarda ise kimliklendirme çalışması yapıyor.

        Üreticilerin sorunları da dinlenerek, veteriner hekimlerce teknik destek sağlanıyor.​​​​​​​

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