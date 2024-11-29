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        Konya Teknik Üniversitesinde panel düzenlendi

        Konya Teknik Üniversitesi'nde (KTÜN) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:03
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        Konya Teknik Üniversitesinde panel düzenlendi
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        Konya Teknik Üniversitesi’nde (KTÜN) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında panel gerçekleştirildi.

        KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KTÜN Gelişim Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kadına yönelik şiddetle mücadelede, toplumsal cinsiyet eşitliği için verilen uğraşıda daha güçlü adımlar atacaklarını söyledi.

        Sadece kadına değil, dünyadaki tüm canlılara yönelik şiddetin son bulduğu bir dünya temenni etiklerini vurgulayan Çelik, "Üniversitemiz, toplumsal sorumluluk bilincini öğrencilerine aşılamak, şiddetle mücadelede bilinçli bireyler yetiştirmek ve toplumda daha adil bir düzenin kurulmasına katkı sağlamak amacıyla pek çok projeye imza atmaktadır." dedi.

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise müdürlük olarak kadının yanında olmaya, güçlü kadınlar güçlü toplumlar ilkesiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Panel, katılımcılara teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.

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