Konya Teknik Üniversitesinde panel düzenlendi

Konya Teknik Üniversitesi’nde (KTÜN) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında panel gerçekleştirildi.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KTÜN Gelişim Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kadına yönelik şiddetle mücadelede, toplumsal cinsiyet eşitliği için verilen uğraşıda daha güçlü adımlar atacaklarını söyledi.

Sadece kadına değil, dünyadaki tüm canlılara yönelik şiddetin son bulduğu bir dünya temenni etiklerini vurgulayan Çelik, "Üniversitemiz, toplumsal sorumluluk bilincini öğrencilerine aşılamak, şiddetle mücadelede bilinçli bireyler yetiştirmek ve toplumda daha adil bir düzenin kurulmasına katkı sağlamak amacıyla pek çok projeye imza atmaktadır." dedi.