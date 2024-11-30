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        Karapınar'da öğrenciler için "Dürüstlük Manavı" projesi hayata geçirildi

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, "Dürüstlük Manavı" projesiyle dürüstlük ve güven değerlerini uygulamalı öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:22
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        Karapınar'da öğrenciler için "Dürüstlük Manavı" projesi hayata geçirildi
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        Konya'nın Karapınar ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, "Dürüstlük Manavı" projesiyle dürüstlük ve güven değerlerini uygulamalı öğreniyor.

        Projeye ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Muzaffer Gülcü, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemleri öğrencilere aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

        Projeyle, dürüstlük ve güvenin yalnızca sözde değil, hayatın her alanında var olduğunu göstermek istediklerini anlatan Gülcü, "Manav stantlarında herhangi bir görevli bulunmuyor. Öğrencilerimiz ürünlerini seçiyor, ücretini kutuya bırakıyor ve para üstlerini kendileri alıyor. Böylece onların vicdanlarına ve doğru karar alma becerilerine güvenimizi hissettirmek istedik." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerden Azra Korkmaz ise projeyle dürüstlüğün öneminin vurgulanmaya çalışıldığını kaydetti.

        Öğrencilerden Yusuf Berat Dağ da vicdanı dinlemenin önemine dikkat çekerek, "Bu davranışlar, vicdanımızı dinleyerek iyi olanı yapmanın bizi her ortamda nasıl değiştirebileceğini gösterdi." dedi.

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