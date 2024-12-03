Beyşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde 3 Aralık Engelliler Günü programı düzenlendi.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından özel öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyarak eğitimcilerinin eşliğinde sahnelediği çeşitli gösteriler salonu dolduranlar tarafından beğeni ile izlendi.