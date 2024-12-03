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        Konya'da aracındaki kaynak makinesinin içinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:45
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        Konya'da aracındaki kaynak makinesinin içinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolundaki uygulama noktasında H.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

        Araçtaki kaynak makinesinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü H.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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