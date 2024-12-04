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        Sarayönü'nde aile ve gençlik konulu konferans düzenlendi

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, yazar Hayati İnanç "Aile ve Gençliğe Dair" konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:04
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        Sarayönü'nde aile ve gençlik konulu konferans düzenlendi
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, yazar Hayati İnanç "Aile ve Gençliğe Dair" konulu konferans verdi.

        Sarayönü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Hayati İnanç, aile yapısının önemi, gençlere yönelik sorumluluklar, aile bağlarının korunması ve değerlerin yaşatılması üzerine konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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