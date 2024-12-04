Sarayönü'nde aile ve gençlik konulu konferans düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, yazar Hayati İnanç "Aile ve Gençliğe Dair" konulu konferans verdi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, yazar Hayati İnanç "Aile ve Gençliğe Dair" konulu konferans verdi.
Sarayönü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hayati İnanç, aile yapısının önemi, gençlere yönelik sorumluluklar, aile bağlarının korunması ve değerlerin yaşatılması üzerine konuştu.
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